Obrońcy tytułu NBA, New York Knicks, odnieśli pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie, pokonując Detroit Pistons 111:97. Wcześniej zespół z Nowego Jorku przegrał trzy pierwsze mecze, a Pistons przystępowali do spotkania bez porażki, informuje Sky Sports.

Zryw po nieudanym początku

Po pierwszej kwarcie Knicks przegrywali 25:38, jednak w dwóch kolejnych kwartach pokonali rywali łącznym wynikiem 63:25. W drugiej kwarcie zespół z Nowego Jorku pozwolił Detroit zdobyć tylko 12 punktów.

Karl-Anthony Towns zakończył mecz z dorobkiem 27 punktów i 20 zbiórek. Jak powiedział, zespół poprawił grę fizyczną i energię, bardziej przypominając siebie z poprzedniego sezonu, ale nadal musi robić postępy.

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Wkład Brunsona i ocena trenera

W trzeciej kwarcie Jalen Brunson trafił pierwsze trzy rzuty i rozpoczął serię 11:0. Dzięki temu Knicks zamienili jednopunktową przewagę po pierwszej połowie na wynik 62:50. Koszykarz powiedział, że starał się pomagać drużynie i wierzył, że gra ostatecznie się ułoży.

Główny trener Mike Brown stwierdził, że w tym meczu zespół miał więcej udanych momentów niż w trzech poprzednich. Jednocześnie ostrzegł, że problemy nie zniknęły całkowicie, ale wynik pokazał zdolność drużyny do lepszej gry przy odpowiedniej koncentracji.

W poprzednim sezonie Knicks zakończyli play-offy z bilansem 16 zwycięstw i trzech porażek oraz ustanowili rekord największej różnicy punktów dla drużyny w jednej fazie posezonowej.

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