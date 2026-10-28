28 października w Maroku rozpocznie się faza 1/8 finału mistrzostw świata kobiet U-17 w piłce nożnej. Nigeria, Ghana, Maroko i Kenia przeszły fazę grupową i będą kontynuować walkę o awans do ćwierćfinału, informuje Premium Times.

Mecze 28 października

Gospodynie turnieju, reprezentacja Maroka, zagrają 28 października z aktualnymi mistrzyniami świata — reprezentacją Korei Północnej. Początek spotkania zaplanowano na 16:00 czasu zachodnioafrykańskiego.

Tego samego dnia Ghana zmierzy się z Argentyną o 19:00 czasu zachodnioafrykańskiego. W pozostałych meczach Niemcy zagrają z Wenezuelą, a Brazylia — z Polską.

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Mecze Nigerii i Kenii

29 października reprezentacja Nigerii rozegra mecz 1/8 finału z Meksykiem. Spotkanie rozpocznie się o 16:00 czasu zachodnioafrykańskiego; zwyciężczynie awansują do ćwierćfinału.

Kenia tego samego dnia zagra z Japonią o 19:00. Również 29 października odbędą się mecze Chiny — Francja o 16:00 oraz Hiszpania — USA o 19:00 czasu zachodnioafrykańskiego. Porażka na tym etapie będzie oznaczała zakończenie udziału w turnieju.

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