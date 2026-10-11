W Pekinie w Chinach mistrzyni olimpijska Zheng Qinwen pokonała Mirrę Andriejewą w finale China Open wynikiem 7:5, 6:4. Została pierwszą chińską tenisistką, która wygrała ten turniej, a także zdobyła pierwszy tytuł WTA 1000 na domowych kortach. O przebiegu meczu informuje Sky Sports News.

Powrót po kontuzji

Zheng otrzymała dziką kartę na turniej i nadal wraca do zdrowia po kontuzji łokcia dominującej prawej ręki. Z powodu urazu pauzowała prawie sześć miesięcy. W finale tenisistka kontrolowała wymiany mocnymi uderzeniami z forhendu i wykonywała szybkie kończące uderzenia pod ostrym kątem.

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Przebieg finału

Na początku meczu rywalki wymieniły się przełamaniami. Andriejewa, która zajmowała piąte miejsce w światowym rankingu, objęła prowadzenie 5:4 w pierwszym secie i miała szansę na decydujące przełamanie. Zheng obroniła jednak trzy break pointy, wyrównała stan meczu, a w kolejnym gemie przełamała serwis rywalki, co dało jej pierwszą partię.

W drugim secie przy stanie 4:4 Andriejewa obroniła trzy break pointy, jednak Zheng później uzyskała przełamanie. Kolejnego gema zakończyła asem i przypieczętowała zwycięstwo w finale.

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