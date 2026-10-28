W Australii Cricket Australia oszacowała utracone dochody z powodu dwóch dwudniowych meczów męskiej serii Ashes na około 20 mln dolarów. Mimo to w roku finansowym 2025–26 organizacja odnotowała nadwyżkę w wysokości 82 mln dolarów dzięki dużemu zainteresowaniu nadawców, sprzedaży biletów i wpływom komercyjnym związanym z Ashes, informuje The Guardian.

Straty spowodowane krótkimi meczami

Mecz na stadionie MCG zakończył się po dwóch dniach, choć początkowo utracone dochody z niego szacowano na 10 mln dolarów. Na to spotkanie przyszło rekordowe dla Ashes na MCG 94 tys. widzów. Mecz w Perth, który również nie dotrwał do trzeciego dnia, spowodował jeszcze większe straty finansowe.

Dyrektor generalny Cricket Australia Todd Greenberg oświadczył, że łączna luka w dochodach wyniosła „plus minus 20 mln dolarów” i była znaczącym ciosem dla organizacji. Jednocześnie zrealizowała ona cele finansowe, przekraczając plany w innych kategoriach dochodów, w tym w programach sponsorskich i wpływach niezwiązanych z transmisjami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prognoza deficytów

Roczne dochody Cricket Australia wzrosły do rekordowych 601 mln dolarów — o niemal 150 mln dolarów w porównaniu z poprzednim rokiem. Po szczycie cyklu finansowego organizacja miała 87,5 mln dolarów w gotówce i inwestycjach.

Jednocześnie Cricket Australia ostrzegła przed co najmniej dwoma latami deficytów finansowych. Organizacja wiąże tę prognozę z mniejszym zainteresowaniem trasą Nowej Zelandii tego lata, a także trasami Pakistanu i Sri Lanki, które odbędą się po niej. Jednym z priorytetów na najbliższe lata wskazano minimalizację kosztów.

Cricket Australia dąży również do pozyskania prywatnych inwestycji dla franczyz Big Bash League. Proces ma rozpocząć się od Melbourne Renegades, choć sprzeciwiają się temu urzędnicy Nowej Południowej Walii, a porozumienia ze stowarzyszeniem zawodników jeszcze nie osiągnięto. Oczekiwana sprzedaż udziałów we franczyzach BBL nie została uwzględniona w prognozach finansowych organizacji.

Czytaj nas na