Dania, Norwegia i Szwecja oświadczyły, że nie rozegrają meczów z Rosją — państwem-agresorem — na mistrzostwach świata w hokeju na lodzie w 2027 roku, zaplanowanych na maj w Niemczech. Tym samym dołączyły do Finlandii, która dzień wcześniej ogłosiła podobne stanowisko, informuje Al Jazeera.

Stanowisko federacji hokejowych

Norweskie Stowarzyszenie Hokeja na Lodzie poinformowało, że biorąc pod uwagę obecną sytuację i dostępne informacje, reprezentacja Norwegii nie będzie rywalizować z rosyjską drużyną na mistrzostwach świata w 2027 roku. Jednocześnie Norwegowie planują rozegrać pozostałe mecze grupowe zgodnie z harmonogramem.

Federacja oświadczyła również, że nadal uważa zawieszenie Rosji we wszystkich międzynarodowych mistrzostwach za konieczne na czas wojny przeciwko Ukrainie. Prezes Duńskiej Federacji Hokeja na Lodzie Henrik Bach Nielsen oświadczył, że w obecnych okolicznościach Dania nie może grać przeciwko Rosji.

Szwedzka Federacja Hokeja na Lodzie określiła swoje stanowisko jako jednoznaczne: szwedzkie reprezentacje narodowe nie będą rozgrywać meczów z rosyjskimi drużynami, dopóki trwa wojna w Ukrainie.

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Decyzja arbitrażu sportowego

Rosja została zawieszona w turniejach Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie po inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Jednak 30 października Sportowy Sąd Arbitrażowy orzekł o dopuszczeniu reprezentacji Rosji do mistrzostw świata po apelacji Rosyjskiej Federacji Hokeja.

Losowanie i ustalenie terminarza mistrzostw świata w 2027 roku odbyły się już bez Rosji. Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie sprzeciwiła się decyzji arbitrażu, wskazując na znaczące praktyczne konsekwencje jej wykonania. Prezes Fińskiej Federacji Hokeja na Lodzie Heikki Hietanen poinformował, że kraj stara się pozyskać jak najwięcej państw do wspólnego stanowiska przeciwko powrotowi Rosji.

Miasto Turku również oświadczyło, że zrezygnuje z organizacji młodzieżowych mistrzostw świata w hokeju na lodzie w latach 2027–2028, jeśli Rosja zostanie dopuszczona do rywalizacji.

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