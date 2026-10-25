Polski dartista Krzysztof Ratajski pokonał Luke’a Littlera 10:6 w ćwierćfinale mistrzostw Europy w darcie w Dortmundzie w Niemczech. Porażka uniemożliwiła Littlerowi zdobycie jedynego ważnego tytułu PDC, którego jeszcze nie wygrał.

Przewaga Ratajskiego na początku

Jak informuje Sky Sports, Ratajski wygrał siedem legów z rzędu i objął prowadzenie 7:1 w meczu z aktualnym mistrzem świata i liderem światowego rankingu. Littler zdołał zmniejszyć stratę do 8:6.

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W 15. legu Littler nie trafił w bull, próbując utrzymać swój leg. Ratajski następnie trafił podwójne pole 16 i powiększył przewagę do 9:6.

Decydujący leg

W następnym legu Littler nie zdołał zamknąć 121 punktów, a Ratajski trafił podwójne pole 10 i zakończył mecz. Dla polskiego zawodnika było to pierwsze zwycięstwo nad Littlerem w ośmiu ich bezpośrednich spotkaniach. Littler dążył do zdobycia wszystkich ważnych tytułów PDC przed 20. urodzinami, jednak jego występ na mistrzostwach Europy zakończył się na etapie ćwierćfinału.

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