W Denver w USA Denver Broncos pokonali Kansas City Chiefs 28:24 w meczu ósmego tygodnia NFL, zatrzymując rywali przy własnym polu punktowym w ostatnich sekundach. Jak informuje Sky Sports News, Chiefs mieli szansę wyrwać zwycięstwo po tym, jak Jonah Coleman wbiegł z piłką do pola punktowego po pięciojardowym biegu, wyprowadzając Broncos na prowadzenie.

Decydująca obrona Denver

W ostatniej akcji Kansas City znalazło się na jednoyardowej linii Broncos. Pierwsza próba zakończyła się niekompletnym podaniem, a Kenneth Walker nie zdołał przesunąć piłki po zatrzymaniu przez J. L. Skinnera. Przy czwartej próbie Patrick Mahomes podał na przyłożenie do Rashee Rice'a, jednak akcja została anulowana z powodu falstartu prawego tackle'a Jaylona Moore'a. W następnej akcji Mahomesa powalił Malcolm Roach, zapewniając Denver zwycięstwo.

Według Next Gen Stats, gdy Chiefs mieli pierwszą próbę i gola z czteroyardowej linii w ostatniej minucie, ich szanse na zwycięstwo oceniano na 76%. Wcześniej Harrison Butker nie wykorzystał próby field goala z 54 jardów, która mogła dać jego zespołowi prowadzenie 27:21.

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Kansas City zakończyło mecz z 11 karami na 105 jardów. Mahomes skompletował 30 z 41 podań, uzyskał 321 jardów podaniami i rzucił trzy podania na przyłożenie, ale nie wystarczyło to do zwycięstwa.

Zmiana lidera dywizji

Po meczu Chiefs mają bilans 5-2, a Broncos z bilansem 6-2 objęli prowadzenie w AFC West. Dla Denver było to trzecie w karierze Bo Nixa zwycięstwo po tym, jak jego zespół przegrywał co najmniej 10 punktami w czwartej kwarcie.

Nietypowy rekord Tampy

W innym meczu Tampa Bay Buccaneers pokonali Atlanta Falcons 16:0, nie notując ani jednego celnego podania. Baker Mayfield zakończył spotkanie z wynikiem 0 na 3 podań. Było to pierwsze zwycięstwo zespołu NFL bez ani jednego celnego podania od 1974 roku. Bucky Irving i Kenny Gainwell wspólnie uzyskali 310 jardów biegowych w 52 próbach, podczas gdy rozgrywający Atlanty Michael Penix Jr. rzucił cztery przechwyty.

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