Deputowany Dumy Państwowej państwa-agresora Rosji Dmitrij Swiszczow oświadczył, że rosyjskim skoczkom narciarskim odmówiono wydania wiz do krajów europejskich, w tym do Polski. Powiedział o tym rosyjskiemu portalowi sport24.ru, informuje Interia Sport.

Problemy z dokumentami wjazdowymi

Swiszczow, który stoi również na czele Federacji Narciarstwa i Snowboardu Rosji, twierdzi, że z powodu odmowy wydania wiz udział rosyjskich sportowców w europejskiej części sezonu stanął pod znakiem zapytania. Pod koniec października trener reprezentacji Rosji Jewgienij Plechow informował, że paszporty sportowców i członków sztabu przez trzy tygodnie znajdowały się w ambasadzie Niemiec.

Długotrwałe procedury związane z przygotowaniem dokumentów, według publikacji, uniemożliwiły Rosjanom występ w finałowych zawodach Letniego Grand Prix w Klingenthal.

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Status neutralnych sportowców

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku przedstawiciele Rosji — państwa-agresora — zostali wykluczeni z międzynarodowych zawodów, w tym turniejów pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej i Snowboardowej. Później części sportowców zezwolono na rywalizację w statusie indywidualnych neutralnych sportowców.

Status ten otrzymało 12 rosyjskich skoczków, w tym Jewgienij Klimow, Danił Sadrejew i Michaił Nazarow, a także 12 sportsmenek. Według Interia Sport, bez możliwości startów w Europie pozostały im zawody w Sapporo 23–24 stycznia oraz w Lake Placid 6–7 lutego — pod warunkiem uzyskania zezwoleń na wjazd do Japonii i USA.

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