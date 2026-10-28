W Turcji Holender Dirk Kuyt będzie tymczasowo prowadził pierwszy zespół Fenerbahçe. Klub powierzył mu to stanowisko po rezygnacji głównego trenera İsmaila Kartala. Kuyt będzie pracował z drużyną, dopóki Fenerbahçe nie zdecyduje o wyborze nowego głównego trenera.

Rezygnacja Kartala

Kartal opuścił stanowisko we wtorek po porażce Fenerbahçe 1:2 z odwiecznym rywalem, Galatasarayem. Po tym meczu klub zajmował piąte miejsce w tureckiej Süper Lig, tracąc sześć punktów do liderującego Galatasarayu.

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Doświadczenie trenerskie

Jak podaje Channel NewsAsia, Kuyt rozegrał ponad 200 meczów w angielskim Liverpoolu. W 2012 roku przeszedł do Fenerbahçe, a dwa lata później zdobył z klubem mistrzostwo Turcji.

Przed powrotem do Fenerbahçe w czerwcu jako asystent Kartala Kuyt trenował belgijski Beerschot, a także holenderskie kluby ADO Den Haag i Dordrecht. W oświadczeniu klubu jego nominację określono jako tymczasową — do czasu wyboru nowego głównego trenera.

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