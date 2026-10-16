Brytyjscy bokserzy Daniel Dubois i Fabio Wardley osiągnęli najwyższą wagę w swoich zawodowych karierach podczas ważenia przed sobotnim rewanżem o tytuł WBO w wadze ciężkiej w Londynie w Wielkiej Brytanii. Dubois ważył 115 kg, a Wardley — 112 kg. Pojedynek odbędzie się w O2 Arena.

Jak informuje BBC Sport, Dubois waży o ponad 0,9 kg więcej niż przed pierwszą walką, a Wardley przybrał ponad 2,7 kg. Dubois jest aktualnym mistrzem WBO.

Rewanż po walce w Manchesterze

W maju rywale stoczyli pierwszą walkę w Manchesterze, którą BBC nazwało jedną z kandydatek do miana walki roku. Wardley dwukrotnie posłał Dubois na deski — w pierwszej i trzeciej rundzie. Jednak Dubois zdołał zatrzymać rywala w 11. rundzie.

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31-letni Wardley powiedział, że pewność siebie dają mu udane fragmenty pierwszej walki, w tym nokdauny. Jednocześnie zaznaczył, że tym razem chce lepiej wykorzystać takie momenty i przewidział dla siebie zwycięstwo przez nokaut. 29-letni Dubois stwierdził, że już zna rywala i rozumie, czego może się po nim spodziewać.

Statystyki i możliwa trzecia walka

Dubois wygrał 23 z 26 zawodowych pojedynków, 22 z nich przez nokaut. Wardley ma na koncie 20 zwycięstw, w tym 19 przez nokaut, a także jedną porażkę i jeden remis. Łącznie bokserzy odnieśli 41 zwycięstw przez nokaut w 43 wygranych walkach.

Ważenie odbyło się na targu Old Spitalfields we wschodnim Londynie. Po ceremonii rywale przeprowadzili tradycyjną konfrontację twarzą w twarz bez incydentów. Promotor Frank Warren poinformował, że kontrakt nie zawiera klauzuli dotyczącej trzeciej walki, jednak nie wykluczył trylogii, jeśli Wardley zrewanżuje się za jedyną porażkę w karierze.

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