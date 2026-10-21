Do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie wpłynęło zawiadomienie dotyczące Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN). Skierował je naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Interia Sport poinformowała o tym, powołując się na Wirtualną Polskę oraz rzecznika Prokuratury Krajowej Przemysława Nowaka.

Faktury na ponad 40 mln złotych

Według publikacji zawiadomienie dotyczy faktur spółki Publicon Sport na łączną kwotę 40 690 239 złotych. Spółka, której siedziba znajduje się we Wrocławiu, od 2022 roku pośredniczy w pozyskiwaniu sponsorów dla PZPN.

Jak podała Wirtualna Polska, organy podatkowe podejrzewają, że związek piłkarski dokonywał odliczeń VAT na podstawie faktur za usługi, które zdaniem urzędników nie zostały wykonane w opisanej formie. Kwota takiego podatku, według informacji portalu, może przekraczać 7 mln złotych.

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Zawiadomienie przekazano do Szczecina

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak oświadczył, że zawiadomienie naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego z 9 października 2026 roku przekazano w środę kierownikowi jednostki prokuratury w Szczecinie.

Wirtualna Polska poinformowała również, że tydzień wcześniej prokuratorzy skierowali funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do siedziby PZPN. Informacje o możliwych naruszeniach są przedmiotem zawiadomienia do prokuratury i nie oznaczają ustalenia winy związku piłkarskiego ani innych osób.

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