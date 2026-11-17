Niepokonany australijski bokser, mistrz świata według wersji magazynu „The Ring” i organizacji Zuffa Boxing, Jay Opetaia, odmówił wyjścia na ring w walce z byłym mistrzem świata w wadze superciężkiej Deontayem Wilderem. Walka miała się odbyć 11 grudnia 2026 roku w ramach wielkiej gali bokserskiej, której główną atrakcją będzie pojedynek między Tysonem Fury'm a Anthonym Joshuą.

Informację tę podał amerykański znawca boksu Dan Rafael.

Przyczyny tej nagłej decyzji australijskiego sportowca nie zostały na razie ujawnione. Ostatnią walkę Opetaya stoczył we wrześniu tego roku, kiedy to w dziewiątej rundzie pokonał technicznym nokautem Noela Mikaeliana.

Organizatorzy gali bokserskiej nie planują przełożenia pojedynku na inny termin i już poszukują nowego przeciwnika dla Amerykanina, aby utrzymać walkę w programie wieczoru. Jako głównego kandydata do zastąpienia wymienia się brytyjskiego weterana Dereka Chisorę. Wilder i Chisora spotkali się już na ringu w kwietniu 2026 roku — wówczas Amerykanin odniósł zwycięstwo niejednogłośną decyzją sędziów po 12 rundach, więc organizatorzy mogą zorganizować rewanż.

Źródło: Dan Rafael w H.

Fury jest uważany za faworyta w walce z Joshuą — jakie kursy oferują bukmacherzy.

Fury przekazał złe wieści dotyczące superwalki z Joshuą.

Czytaj nas na