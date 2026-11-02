Jake Paul stoczy bokserski pojedynek z byłym dwukrotnym mistrzem świata w kickboxingu Cédriciem Doumbé w Dubaju w ZEA w Wigilię. Jak podaje Sky Sports, walka będzie miała status zawodowy i potrwa osiem rund w wadze junior ciężkiej.

Warunki pojedynku

Rywalie będą boksować z limitem wagi 200 funtów w 10-uncjowych rękawicach. Dla Paula będzie to pierwsza walka od pojedynku z Anthonym Joshuą, w którym przegrał przez nokaut w szóstej rundzie i doznał złamania szczęki.

Paul, który rozpoczął karierę jako bloger YouTube, ma w zawodowym boksie bilans 12 zwycięstw i dwóch porażek, z czego siedem zwycięstw odniósł przez nokaut. Drugą porażkę poniósł z Tommym Furym w 2023 roku. W 2024 roku Paul walczył także z Mikiem Tysonem, który miał wówczas 58 lat.

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Doświadczenie Cédrica Doumbé

34-letni Doumbé urodził się w Kamerunie i jest Francuzem. Był dwukrotnym mistrzem świata w kickboxingu w wadze półśredniej. Jego rekord w tej dyscyplinie wynosi 75 zwycięstw, siedem porażek i jeden remis, w tym 45 zwycięstw przez nokaut.

Po przejściu do MMA Doumbé odniósł sześć zwycięstw przez nokaut w pierwszych siedmiu zawodowych walkach. We wrześniu 2023 roku w Paryżu znokautował Jordana Zebo w dziewięć sekund. Doumbé ma już jedną zawodową walkę bokserską: w 2015 roku pokonał Mohameda Fodila na punkty po czterech rundach.

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