Angielski krykiecista James Anderson ma kontynuować karierę zawodniczą we Włoszech. 44-letni sportowiec ma zostać kapitanem i współwłaścicielem Napoli Knights, jednej z sześciu drużyn ligi Italia T10. Poinformował o tym Sky Sports.

Po Lancashire

Anderson kontynuuje występy po zakończeniu kariery międzynarodowej. Grał w Lancashire przez 25 lat i w tym roku był kapitanem drużyny hrabstwa, jednak klub zdecydował się nie przedłużać z nim kontraktu.

W reprezentacji Anglii krykiecista rozegrał ponad 400 meczów we wszystkich formatach i zdobył niemal tysiąc wicketów. W Napoli Knights ma łączyć role zawodnika, kapitana i współwłaściciela zespołu.

Turniej Italia T10

Italia T10 to rozgrywki w formacie dziesięciu overów na drużynę. Turniej potrwa 12 dni na Roma Cricket Ground i rozpocznie się 18 listopada. Ligę stworzyli były zawodowy krykiecista Nadeem Shahid oraz Amir Akhtar, który pomagał założyć Everest Premier League w Nepalu.

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W rozgrywkach mają również wystąpić Chris Gayle, Shaun Marsh i Dawid Malan, a także zawodnicy reprezentacji Włoch. Wcześniej w tym roku włoska drużyna przegrała z Anglią niewielką różnicą w meczu mistrzostw świata T20.

Treningi dla lokalnych graczy

Według Shahida wstęp na wszystkie mecze będzie bezpłatny, a równolegle z turniejem będą prowadzone zajęcia trenerskie. Firma Andersona Activate Sport & Leisure weźmie udział w części tych zajęć. Według Sky Sports inicjatywa ma sprzyjać rozwojowi lokalnych krykiecistów zdolnych rywalizować na poziomie olimpijskim przed Igrzyskami 2032 roku w Brisbane.

Anderson oświadczył, że Napoli Knights chcą być konkurencyjni i walczyć o tytuł, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju krykieta, który będzie trwał również po zakończeniu turnieju.

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