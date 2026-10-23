Joe Cordina uzgodnił warunki możliwej walki z Mannym Pacquiao — BBC Sport

Były mistrz świata federacji IBF Joe Cordina uzgodnił warunki możliwej walki z 47-letnim Mannym Pacquiao na gali poprzedzającej pojedynek Tysona Fury'ego z Anthonym Joshuą w Cardiff w Wielkiej Brytanii. Informuje o tym BBC Sport, powołując się na promotora Eddiego Hearna.

Negocjacje trwają

Według Hearna zespół Cordiny uzgodnił warunki walki z Pacquiao, jednak wciąż nie ma ostatecznego potwierdzenia, że pojedynek się odbędzie. Promotor zaznaczył, że negocjacje w sprawie włączenia walki do gali bokserskiej są na zaawansowanym etapie.

Fury i Joshua mają stoczyć walkę w wadze ciężkiej 11 grudnia na stadionie Principality Stadium w Cardiff. Bilety na galę bokserską wyprzedano w ciągu godziny, według BBC Sport. Pozostałe walki gali poprzedzającej nie zostały jeszcze ogłoszone.

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Cordina może wrócić do Cardiff

34-letni Cordina urodził się w Cardiff i wcześniej był posiadaczem tytułu IBF w wadze superpiórkowej. Po raz ostatni boksował w rodzinnym mieście w 2023 roku, kiedy odzyskał pas w walce z Szawkatem Rachimowem. W maju 2024 roku Walijczyk stracił tytuł, przegrywając z Anthonym Cacace w Rijadzie.

Pacquiao był mistrzem świata w ośmiu kategoriach wagowych. Jego ostatnia walka odbyła się w lipcu 2025 roku: Filipińczyk zremisował z Mario Barriosem w pojedynku o tytuł w wadze półśredniej. Jeśli walka z Cordiną dojdzie do skutku, będzie to pierwszy występ Pacquiao w Wielkiej Brytanii i jego pierwszy pojedynek z brytyjskim bokserem od zwycięstwa nad Rickym Hattonem w 2009 roku.

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