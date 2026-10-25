Amerykański golfista John Catlin wygrał turniej Hong Kong Open w Fanling w Hongkongu, wyprzedzając najbliższych rywali o pięć uderzeń. W rundzie finałowej zaliczył siedem birdie i pokonał pole w 64 uderzeniach — sześć poniżej par.

Przewaga pięciu uderzeń

Catlin zakończył zawody z wynikiem 20 uderzeń poniżej par i zdobył siódmy tytuł w Asian Tour. Drugie miejsce podzielili reprezentant Hongkongu Matthew Cheung oraz fiński golfista Kalle Samooja.

Przed 18. dołkiem Samooja wyprzedzał Cheunga o jedno uderzenie, jednak zaliczył bogey i zrównał się z nim w końcowej klasyfikacji. To najlepszy wynik golfisty z Hongkongu w turnieju w Fanling, informuje Channel NewsAsia.

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Runda finałowa

Po trzeciej rundzie 35-letni Catlin dzielił prowadzenie z Thomasem Pietersem i Calebem Surrattem. W niedzielę zaliczył bogey na piątym dołku, lecz później samodzielnie objął prowadzenie w turnieju. Na 14. dołku Catlin precyzyjnym uderzeniem z gęstej trawy z odległości 120 jardów posłał piłkę na środek greenu i zachował szansę na birdie.

Pieters i Surratt dzielili szóste miejsce z Sampsonem Zhengiem. Zwycięstwo było dla Catlina pierwszym tytułem w Asian Tour od kwietnia 2024 roku i zapewniło mu zaproszenie na przyszłoroczne The Open Championship, a także pierwszą w karierze kwalifikację do Masters.

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