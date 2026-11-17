Były boczny obrońca paryskiego PSG i reprezentacji Francji, Lévine Kurzawa, oficjalnie ogłosił zakończenie kariery zawodowej piłkarza w wieku 34 lat. Sportowiec napisał o tym na swoim profilu na Instagramie.

W ostatnim czasie obrońca przez długi czas zmagał się z konsekwencjami kontuzji i pozostawał bez klubu po tym, jak latem opuścił indonezyjski „Persib”. Wcześniej nie udało mu się również zadomowić w portugalskiej „Boavista” ani w angielskim „Fulhamie”.

„Kiedyś trzeba było zacząć. Dzisiaj trzeba umieć zakończyć. Po tylu latach pasji, poświęceń, marzeń i emocji nadszedł dla mnie moment, by zamknąć ten wspaniały rozdział mojego życia” – napisał Kurzawa.

Największe sukcesy klubowe obrońca odniósł podczas występów w stołecznym „Paris Saint-Germain”, gdzie spędził dziewięć lat. W tym czasie pięciokrotnie zdobył tytuł mistrza Francji (Liga 1), wygrał po cztery Puchary Francji i Puchary Ligi, a także pięciokrotnie zdobył Superpuchar kraju. W barwach reprezentacji Francji Kurzawa rozegrał 13 meczów, w których strzelił jedną bramkę.

Źródło: Instagram Levana Kurzawy.

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