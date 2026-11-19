Obrońca klubu „Ciudad de Yantsasa” John Perlas rzucił kamieniem w asystenta sędziego głównego podczas meczu trzeciej ligi mistrzostw Ekwadoru.

Do incydentu doszło 17 października podczas meczu z klubem „Rio-Aguarico”.

Kamień trafił Lenina Giovanniego Oheda Núñesa w twarz. Sędzia trafił do szpitala, a odniesione obrażenia wymagały interwencji chirurgicznej. Powrót do zdrowia może potrwać nawet 60 dni.

Komisja dyscyplinarna uznała piłkarza za winnego napaści na osobę pełniącą funkcję sędziowską podczas meczu i zawiesiła go w wykonywaniu wszelkiej działalności piłkarskiej do 19 października 2034 roku.

Klub został ukarany grzywną w wysokości 2 tys. dolarów oraz zobowiązany do wypłacenia dodatkowych 4,3 tys. dolarów odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia sędziego. Ponadto drużyna rozegra trzy najbliższe mecze domowe bez widzów na swoim stadionie.

Źródło: Ekwadorska Federacja Piłki Nożnej.

Mykhailo Mudryk doznał kontuzji kostki podczas treningu „Tottenhama”. Ukraińczyk będzie potrzebował kilku tygodni na powrót do zdrowia, dlatego najprawdopodobniej opuści najbliższe mecze klubu i nie zdąży wrócić do reprezentacji Ukrainy na wrześniowe i październikowe spotkania.

Mykhailo Mudryk pojawił się na boisku w meczu „Tottenhama” przeciwko „Nottingham Forest”. Ukraiński skrzydłowy rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, a w 75. minucie zastąpił Matisa Tela.

Przypomnijmy, że Mudryk znalazł się w kuriozalnej sytuacji podczas wywiadu z Gordonem.

Czytaj nas na