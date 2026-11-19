Najlepsza tenisistka Ukrainy, Elina Svitolina, postanowiła kontynuować występy w tym roku po zakończeniu oficjalnego sezonu. Szósta rakieta świata dołączy do gwiazdorskiej obsady pokazowych drużynowych rozgrywek World Tennis League, które pod koniec grudnia odbędą się w Indiach.

Turniej pokazowy odbędzie się w indyjskim mieście Bengaluru w dniach 17–20 grudnia. Dla Eliny Svitoliny będzie to drugi z rzędu udział w World Tennis League.

Organizatorzy ogłosili już nazwiska kilku znanych tenisistów, którzy wezmą udział w zawodach. Ukrainkom towarzyszyć będą Szwajcarka Belinda Bencic, Hiszpanka Paula Badosa, Czeszka Karolina Pliskova, Australijczyk Nick Kyrgios oraz reprezentant Kazachstanu Aleksander Bublik.

Ten mieszany turniej drużynowy odbywa się co roku. Zawody mają format nietypowy dla klasycznego tenisa:

Skład drużyn: wszyscy uczestnicy są przydzielani do czterech zespołów — „Orłów”, „Sokołów”, „Jastrzębi” i „Lotnych węży”. Każda drużyna składa się z czterech graczy: dwóch mężczyzn i dwóch kobiet.

Faza grupowa: drużyny rywalizują między sobą w systemie kołowym. Każde spotkanie składa się z czterech meczów: pojedynków singlowych mężczyzn i kobiet, a także dwóch meczów deblowych – męskich, damskich lub mieszanych.

Finał: na podstawie wyników rundy grupowej dwie najlepsze drużyny awansują do decydującego meczu, w którym walczą o główne trofeum.

W zeszłym roku w turnieju, oprócz Eliny Svitolinowej, uczestniczyła jeszcze jedna Ukrainka — Marta Kostyuk. Jej drużyna zdołała dotrzeć do finału rozgrywek.

Elina Svitolina zakończyła oficjalną część sezonu 2026 w świetnym stylu, awansując do finału turnieju podsumowującego WTA.

Ogólnie rzecz biorąc, ten rok okazał się dla ukraińskiej tenisistki najbardziej udany z ostatnich siedmiu sezonów. Na początku sezonu Svitolina ustanowiła swój rekord życiowy na Australian Open, awansując do półfinału.

Dzięki temu wynikowi po raz pierwszy od października 2021 roku powróciła do pierwszej dziesiątki najlepszych tenisistek świata. Ukrainka zakończyła oficjalny sezon na szóstym miejscu w rankingu WTA.

Informację tę podano na stronie turnieju na Instagramie.

Przypomnijmy, że ukraińska tenisistka Elina Svitolina pokonała Czeskę Lindę Noskovą w półfinale WTA Finals 2026 wynikiem 6:2, 6:1. Zwycięstwo zapewniło Svitolinie awans do decydującego meczu turnieju, w którym jej przeciwniczką będzie Mirra Andriejewa.

Ukraińska tenisistka Elina Svitolina oświadczyła, że w przyszłym tygodniu powróci na Ukrainę po występie w finale turnieju podsumowującego sezon w Indian Wells w stanie Kalifornia w USA. Obiecała również, że będzie nadal wspierać swój kraj poprzez darowizny, własną fundację charytatywną oraz platformę, jaką posiada w świecie tenisa.

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