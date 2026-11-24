Najlepsza tenisistka Ukrainy, Elina Svitolina, przyznała, że nawet nie rozważała możliwości przedwczesnego zakończenia sezonu po rozstaniu z francuskim tenisistą Gaëlem Monfisem. Według tenisistki niemal od razu odrzuciła opcję rezygnacji z udziału w turnieju finałowym w 2026 roku, do którego powróciła w tym sezonie po ośmioletniej przerwie.

Ukraińska tenisistka zaznaczyła również, że omówiła swoją decyzję z Monfisem. On poparł jej zamiar wyjazdu do amerykańskiego Indian Wells i godnego zakończenia sezonu.

„Nawet nie rozważałam możliwości przedwczesnego zakończenia sezonu. Omówiłam to z Gaelem, a on również opowiedział się za tym, że najważniejsze jest godne zakończenie sezonu. Od początku planowaliśmy, że przyjadę do USA i zakończę sezon, pomimo wszystkich okoliczności, w tym trudności psychologicznych, z którymi musiałam się zmierzyć. Wystąpienie w turnieju finałowym było moim celem, a Gaël mnie w tym wspierał. Teraz mamy trochę czasu, aby wszystko uporządkować, w tym sprawy związane z naszą córką. Cieszę się, że to wszystko wreszcie za nami” – oświadczyła Svitolina.

Przypomnijmy, że podczas turnieju finałowego w 2026 roku Elina Svitolina dotarła do finału, gdzie przegrała z rosyjską tenisistką Mirrą Andriejewą.

Po meczu reprezentantka kraju-agresora niespodziewanie zwróciła się do Ukrainki. Z kolei Svitolina skomentowała później po raz pierwszy ten incydent i określiła zachowanie rywalki jako prowokacyjne.

Svitolina opowiedziała o tym w programie

na

kanale YouTube Tennis Legends

, podsumowując rok, który okazał się jednym z najbardziej udanych w jej karierze.

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Wcześniej ukraińska tenisistka Elina Svitolina oświadczyła, że słowa Mirry Andriejewej wygłoszone podczas ceremonii po finale WTA Finals odebrała jako prowokację. W decydującym meczu Andriejewa wygrała wynikiem 7:5, 6:3.

Ukraińskie tenisistki Elina Svitolina i Marta Kostjuk znalazły się na liście kandydatek do głównych nagród corocznej gali WTA Awards. Zwyciężczynie zostaną wyłonione na podstawie wyników głosowania.

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