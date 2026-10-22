Elina Svitolina spotkała się z seksistowskimi obelgami po rozstaniu z Monfisem — The Telegraph

Najlepsza tenisistka Ukrainy, Elina Svitolina, stała się ofiarą masowego ataku hejterów w mediach społecznościowych po ogłoszeniu rozstania z francuskim tenisistą Gaëlem Monfisem. Para pozostawała w związku małżeńskim od lipca 2021 roku, a po ogłoszeniu rozstania sportsmenka spotkała się z seksistowskimi obelgami i falą negatywnych komentarzy.

Wiadomość o rozwodzie wywołała burzliwą reakcję wśród fanów. Wielu użytkowników mediów społecznościowych oskarżyło Ukrainkę o to, że rozstanie rzekomo uniemożliwiło Monfissowi godne pożegnanie się z wielkim tenisem.

Następnego dnia Svitolina opublikowała kolejny wpis, wyjaśniając motywy tej decyzji, jednak nie powstrzymało to negatywnych reakcji.

Jak donosi „The Telegraph”, pod postami sportsmenki pojawiła się duża liczba obraźliwych i seksistowskich komentarzy. Użytkownicy mediów społecznościowych obarczają Elinę winą za to, że francuski tenisista został pozbawiony możliwości zakończenia kariery przed rodzimą publicznością.

Jak twierdzi L’Équipe, po tej rozmowie Francuz stracił motywację do kontynuowania kariery zawodowej, a następnie oficjalnie poinformował Międzynarodową Agencję ds. Uczciwości w Tenisie (ITIA) o zakończeniu kariery i został wykluczony z systemu kontroli antydopingowej dla aktywnych sportowców.

Sezon 2026 był ostatnim w karierze 40-letniego sportowca. W październiku Monfils oficjalnie uzyskał status zawodnika, który zakończył karierę. Informację tę potwierdziło ITIA.

O nieoczekiwanym charakterze tej decyzji świadczy również dotychczasowy kalendarz Francuza. Planował on rozegrać pożegnalne mecze podczas turnieju w Lyonie oraz podczas paryskiego „Masters”, jednak teraz te występy nie dojdą do skutku.

Według danych L’Équipe sportowiec postanowił odwołać zaplanowane turnieje, aby nie zwracać nadmiernej uwagi na swoje życie prywatne w kontekście rozstania z ukraińską tenisistką.

Źródło: The Telegraph

Przypomnijmy, że Svitolina wyjaśniła, co wpłynęło na jej decyzję o rozstaniu z Monfisem.

Wcześniej Monfils odwołał turnieje pożegnalne po rozstaniu ze Svitoliną.

Wcześniej Elina Svitolina ogłosiła rozstanie z Gaëlem Monfisem po pięciu latach związku.

Czytaj nas na