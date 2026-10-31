„Ipswich Town” zremisował 2:2 z „Hull City” w meczu Premier League na stadionie MKM Stadium w Hull. Gol Julio Enciso w 74. minucie pozwolił gościom uniknąć porażki po tym, jak gospodarze objęli prowadzenie w drugiej połowie, informuje Sky Sports.

Przewaga Ipswich przed przerwą

Goście otworzyli wynik w 22. minucie: Florentino zdobył swojego pierwszego gola w Premier League po podaniu Abdula Ouattary. Przed przerwą Hull City nie oddało ani jednego celnego strzału, a zespół Gary'ego O'Neila kontrolował przebieg gry.

W 34. minucie Enciso również trafił do siatki, jednak gol został anulowany z powodu faulu na Olim McBurniem. Decyzja sędziego została utrzymana po analizie VAR.

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Powrót gospodarzy i odpowiedź Enciso

Po przerwie Hull City wyrównało. W 58. minucie Tim Iroegbunam otrzymał podanie od McBurniego, ruszył od linii środkowej i pokonał Christiana Waltona. Dziesięć minut później McBurnie wykorzystał rzut wolny, posyłając piłkę nisko w róg bramki. Był to jego pierwszy gol zdobyty bezpośrednio z rzutu wolnego w Premier League.

Enciso ustalił końcowy wynik dalekim strzałem lewą nogą w górny róg bramki. Był to jego drugi gol w tym sezonie Premier League. Ipswich zdobył już osiem punktów w meczach, w których przegrywał w trakcie gry — więcej niż jakikolwiek inny zespół ligi w tym sezonie. Seria Hull City bez zwycięstwa w rozgrywkach ligowych osiągnęła siedem meczów.

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