W RPA trener reprezentacji narodowej w rugby Rassie Erasmus ogłosił 37-osobowy skład na drugą część Nations Championship w listopadzie. Po raz pierwszy do zespołu powołano sześciu rugbystów bez doświadczenia w meczach testowych: Yaqeena Ahmeda, Sebastiana de Klerka, Luana Giliomee, Markusa Mullera, Rileya Nortona i Emmanuela Tshitukę, informuje TimesLIVE.

Debiutanci w składzie

Cała szóstka była wcześniej zaangażowana w system Springboks. Ahmed, Giliomee, Muller i Tshituka reprezentowali RPA A w meczu z Zimbabwe. Były kapitan młodzieżowej reprezentacji Norton wystąpił w barwach Springboks w meczach z Barbarians na początku sezonu, a de Klerk uczestniczył w ubiegłym roku w krajowym zgrupowaniu koordynacyjnym.

Erasmus powiedział, że sztab szkoleniowy obserwował całą szóstkę zawodników już od pewnego czasu. Według niego, przez ostatnie dwa sezony prezentowali oni stabilną formę w swoich franczyzach, a poszerzanie głębi składu jest jedną z kluczowych zasad zespołu. Norton, Giliomee i Ahmed byli również członkami młodzieżowych reprezentacji RPA, które wygrały młodzieżowe mistrzostwa świata. Giliomee grał także w narodowej reprezentacji rugby siedmioosobowego.

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Mecze w listopadzie

W składzie znaleźli się także kapitan Siya Kolisi, Pieter-Steph du Toit oraz Damian de Allende. Z powodu kontuzji poza zespołem pozostali Cheslin Kolbe, Eben Etzebeth, Andre Esterhuizen i Handre Pollard.

RPA zagra z Włochami 7 listopada, z Francją 13 listopada oraz z Irlandią 21 listopada. Finałowy weekend turnieju zaplanowano w Londynie na 27–29 listopada. RPA prowadzi w tabeli drużyn z półkuli południowej dzięki różnicy punktów: zespół ma 15 punktów, tyle samo co Nowa Zelandia.

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