W Estonii nadawca publiczny ERR nie będzie transmitował na żywo ceremonii otwarcia i zamknięcia Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Dakarze. Nadawca podjął tę decyzję po dopuszczeniu sportowców z Rosji — państwa agresora — i Białorusi do udziału pod narodowymi flagami, informuje ERR News.

Decyzja nadawcy

Szef działu sportowego ERR Rivo Saarna oświadczył, że nadawca otrzymał od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego potwierdzenie udziału rosyjskich i białoruskich sportowców pod narodowymi flagami. Według niego początkowo mieli oni rywalizować jako neutralni sportowcy.

Saarna nazwał przykrym rozwojem wydarzeń zgodę dla rosyjskich i białoruskich młodzieżowych reprezentacji na wniesienie na stadion flag i symboliki państw agresorów. Oświadczył również, że decyzja MKOl normalizuje status Rosji jako zwykłego członka społeczności międzynarodowej, choć nadal prowadzi ona wojnę przeciwko Ukrainie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zdaniem Saarny takie podejście jest sprzeczne z zasadami olimpizmu, w tym pokojowym rozwojem społeczeństwa, przyjaźnią, szacunkiem i solidarnością. ERR poinformował Europejską Unię Nadawców oraz Komitet Olimpijski o rezygnacji z transmisji na żywo ceremonii.

Igrzyska w Dakarze

Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze odbędą się od 31 października do 13 listopada. Estonię w zawodach będzie reprezentować 12 sportowców. Przed podjęciem decyzji ERR planował pokazać obie ceremonie.

Czytaj nas na