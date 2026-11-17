Unia Europejska przygotowuje nowe ograniczenia dla przedstawicieli rosyjskiego sportu, które mogą w praktyce zniwelować niedawne złagodzenie stanowiska Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl). Oczekuje się, że odpowiednie środki zostaną zatwierdzone w najbliższym czasie w ramach 22. pakietu sankcji.

Wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaya Kallas potwierdziła 16 listopada podczas konferencji prasowej w Brukseli, że europejscy ministrowie poparli zaostrzenie ograniczeń wizowych i barier sportowych wobec obywateli Rosji.

Prezentacja 22. pakietu sankcji spodziewana jest w najbliższych dniach. Wcześniej przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała, że zostanie on przedłożony do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Europejskiej, zaplanowanym na 26–27 listopada.

„Dzisiaj ministrowie stanowczo wezwali do zaostrzenia polityki wizowej oraz do niedopuszczenia rosyjskich sportowców do udziału w wydarzeniach sportowych organizowanych w Unii Europejskiej. Jeśli Rosja liczy na nasze zmęczenie, będzie rozczarowana” – oświadczyła Kallas.

Według źródeł w Brukseli rozważa się dwa możliwe warianty ograniczeń dotyczących rosyjskich sportowców:

całkowity zakaz wjazdu do krajów UE oraz udziału w turniejach sportowych na terytorium Unii Europejskiej;

surowy zakaz występowania pod flagą państwową Rosji.

Ponadto ograniczenia mogą objąć nie tylko sportowców rosyjskich, ale także białoruskich.

Jeśli decyzja zostanie podjęta, wszystkie 27 państw członkowskich UE będą zobowiązane do przestrzegania reżimu sankcji. Będzie to obowiązywać pomimo zaleceń MKOl dotyczących zniesienia ograniczeń wobec rosyjskich sportowców i przywrócenia im symboliki narodowej.

Państwa europejskie nienależące do UE, w szczególności Wielka Brytania, Norwegia i Szwajcaria, będą samodzielnie określać warunki dopuszczenia rosyjskich i białoruskich sportowców do zawodów na swoim terytorium.

Jednocześnie niektóre kraje wprowadziły już surowe ograniczenia na szczeblu krajowym.

Tak więc 13 listopada rząd Norwegii zaostrzył przepisy wizowe, zakazując wjazdu zawodowym sportowcom i personelowi towarzyszącemu z Rosji i Białorusi.

Wcześniej o podobnych środkach dotyczących zakazu udziału sportowców z krajów agresorów poinformowały Estonia i Finlandia.

Obecnie Szwecja analizuje możliwość odmowy wydania wiz sportowcom z Rosji i Białorusi, którzy chcą wziąć udział w międzynarodowych zawodach na terytorium tego kraju.

Rząd Finlandii od 16 listopada ograniczy wjazd rosyjskich sportowców, w szczególności tych, którzy biorą udział w zawodach w statusie neutralnym. Środki te stanowią część szerszych ograniczeń dotyczących obywateli Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – w zakresie krótkoterminowej pracy w Finlandii na podstawie wiz schengeńskich.

Norwegia, Szwecja i Estonia ogłosiły zamiar ograniczenia udziału sportowców z Federacji Rosyjskiej – państwa agresora – w międzynarodowych zawodach na swoim terytorium.

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