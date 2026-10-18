Hiszpański golfista Eugenio Chacarra wygrał DP World India Championship w Nowym Delhi w Indiach z przewagą dwóch uderzeń i objął prowadzenie w sezonowej klasyfikacji Race to Dubai. Jak informuje Sky Sports News, jest to trzecie zwycięstwo 26-letniego Hiszpana w tym sezonie DP World Tour.

Przewaga po trzeciej rundzie

Przed finałową rundą Chacarra miał przewagę pięciu uderzeń, którą wywalczył po wyniku 63 uderzeń, czyli dziewięć poniżej par, w trzeciej rundzie. W decydującym dniu przeszedł pole w 70 uderzeniach — dwa poniżej par.

Golfista zaliczył birdie na dwóch z pierwszych trzech dołków, jednak popełnił bogey na szóstym. Po kilku ważnych puttach na par zdobył kolejne birdie na 11. dołku i utrzymał prowadzenie.

Australijczyk Daniel Hillier zakończył rywalizację z wynikiem 19 poniżej par. Gdy zaliczył birdie na ostatnim dołku, przewaga Chacarry zmniejszyła się do dwóch uderzeń, a Hiszpan miał jeszcze do rozegrania trzy dołki. Hiszpan Angel Hidalgo i Polak Adrian Meronk uzyskali wynik 15 poniżej par.

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Zmiana lidera Race to Dubai

Po zwycięstwie Chacarra zdobył 4092,89 punktu i wyprzedził w Race to Dubai Amerykanina Patricka Reeda, który przez siedem miesięcy utrzymywał pierwszą pozycję. Reed zajął ex aequo 23. miejsce w Indiach z wynikiem osiem poniżej par, a północnoirlandzki golfista Rory McIlroy był współ-42. z wynikiem cztery poniżej par.

W finałowej rundzie McIlroy zagrał 74 uderzenia, czyli dwa powyżej par. Zaczął od birdie na pierwszym dołku, po czym zaliczył double bogey na trzecim i bogey na czwartym. Reed zakończył turniej rundą 69 uderzeń — trzy poniżej par.

Do końca sezonu pozostały trzy turnieje. Kolejnym etapem będzie Genesis Championship w Korei Południowej, po czym tour rozegra dwa finałowe turnieje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich — Abu Dhabi Championship oraz DP World Tour Championship w Dubaju.

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