Everton nie uwzględnił 31-letniego skrzydłowego Jacka Grealisha w kadrze na mecz Pucharu Ligi Angielskiej z Newcastle z powodu naruszenia klubowej dyscypliny. Poinformowało o tym BBC Sport przed spotkaniem.

Powód nieobecności

Klub nie sprecyzował szczegółów naruszenia. Jednocześnie BBC Sport zaznacza, że według dostępnych informacji mogło ono być związane z opuszczeniem treningu.

Grealish występuje w Evertonie na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru City. Wcześniej spędził znaczną część poprzedniego sezonu w klubie z Liverpoolu na podobnych warunkach.

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Statystyki skrzydłowego

W minionym sezonie angielski piłkarz zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst w 20 meczach dla Evertonu, po czym w styczniu doznał kontuzji stopy, która przedwcześnie zakończyła jego sezon.

W tym sezonie Grealish rozegrał dla Evertonu pięć meczów w Premier League i wziął udział w zwycięstwie nad Wolverhampton w trzeciej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej. Przed powrotem do Evertonu wystąpił również jako zmiennik w barwach Manchesteru City w meczach o Tarczę Wspólnoty z Arsenalem oraz Premier League z Bournemouth.

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