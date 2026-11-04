Fenerbahçe pokonało Liverpool 3:2 w Lidze Mistrzów — Sky Sports News

Fenerbahçe pokonało angielski Liverpool 3:2 w meczu Ligi Mistrzów w Stambule. Goście dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, jednak gospodarze za każdym razem szybko wyrównywali i strzelili decydującego gola w 79. minucie.

Dwie odpowiedzi na gole gości

Jak informuje Sky Sports, w 25. minucie 19-letni Trey Nyoni otworzył wynik, zdobywając swojego pierwszego profesjonalnego gola. Zaledwie cztery minuty później Mason Greenwood wyrównał po rzucie wolnym, po którym piłka zmieniła kierunek po rykoszecie od Jérémy'ego Jacqueta.

W 69. minucie Alexander Isak, który dopiero co pojawił się na boisku jako rezerwowy, ponownie wyprowadził Liverpool na prowadzenie. Szwed strzelił głową po dośrodkowaniu Cody'ego Gakpo, dotykając piłki po raz pierwszy w tym meczu.

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Zwycięski gol Muriciego

Fenerbahçe po raz drugi doprowadziło do remisu już w 73. minucie. Archie Brown wykorzystał nieporozumienie między Gakpo a bramkarzem Alissonem i posłał piłkę do bramki. W 79. minucie Vedat Muriqi głową zamknął wysokie dośrodkowanie i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo.

Dla Liverpoolu, którego trenerem jest Andoni Iraola, była to pierwsza porażka w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Fenerbahçe odniosło pierwsze zwycięstwo w swojej kampanii turniejowej.

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