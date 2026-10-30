FIFA nie zrówna pul nagród kobiecych i męskich mistrzostw świata: w przypadku turnieju w Brazylii w 2027 roku kwota może wzrosnąć do 220 mln dolarów, lecz będzie stanowić około jednej trzeciej z 655 mln dolarów przewidzianych na męskie rozgrywki. Informuje o tym The Guardian.

Pula nagród może zostać podwojona

Według Sky News, na które powołuje się gazeta, FIFA dąży do zwiększenia puli nagród kobiecego mundialu ze 110 mln dolarów w 2023 roku do 220 mln w 2027 roku. Byłoby to ponad siedem razy więcej niż podczas kobiecych mistrzostw świata we Francji w 2019 roku.

W męskich mistrzostwach świata uczestniczyło 48 drużyn, podczas gdy w kobiecym turnieju w Brazylii zagrają 32 reprezentacje. Dlatego fundusz stanowiący dwie trzecie z męskich 655 mln dolarów mógłby oznaczać równe wypłaty w przeliczeniu na jedną drużynę. Ostatecznego potwierdzenia decyzji nie oczekuje się przed posiedzeniem Rady FIFA w grudniu.

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Obietnica równości i dodatkowe wypłaty

Prezydent FIFA Gianni Infantino w 2023 roku nazywał równość pul nagród celem organizacji na 2027 rok i oświadczył, że FIFA działa, a nie tylko mówi. Jedna z wysokiej rangi rozmówczyń gazety określiła tę decyzję jako znaczącą straconą szansę dla federacji.

Według źródeł w FIFA decyzja prawdopodobnie wiąże się z komercyjnymi przychodami, jakie przyniesie kobiecy turniej w 2027 roku. Jednocześnie uczestniczące drużyny otrzymają tyle samo środków na przygotowania co uczestnicy męskich mistrzostw świata: wypłatę zwiększono ponad dwukrotnie, do 2,5 mln dolarów na reprezentację.

FIFA zagwarantowała również piłkarkom loty klasą biznes lub loty czarterowe oraz oddzielne pokoje hotelowe. Ponadto, według źródeł w organie zarządzającym, planowane jest rozszerzenie programu wypłat dla klubów i przewidzenie dodatkowych środków dla zawodniczek, które wezmą udział w turnieju.

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