FIFA przeprowadzi w listopadzie i grudniu 2026 roku inspekcje miast i stadionów ubiegających się o organizację meczów mistrzostw świata 2030 w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Delegacja organizacji oceni przydatność obiektów do rozgrywania spotkań, informuje Channel NewsAsia.

Miasta do inspekcji

W Maroku wizyty zaplanowano w Agadirze, Casablance, Fezie, Marrakeszu, Rabacie i Tangerze. W Portugalii delegacja FIFA odwiedzi Lizbonę i Porto, a w Hiszpanii — Barcelonę, Bilbao, Las Palmas, Madryt, San Sebastián, Sewillę i Saragossę.

FIFA zaznaczyła, że podczas procesu wyboru może dodatkowo skontrolować inne obiekty sportowe. Organizacja nie zatwierdziła jeszcze ostatecznej listy aren.

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Finał i podział meczów

Miejsce rozegrania finału mistrzostw świata 2030 również nie zostało jeszcze ustalone. Według agencji Hiszpania i Maroko rywalizują o prawo do organizacji decydującego meczu turnieju.

FIFA określi podział meczów między arenami oraz rodzaje spotkań, które odbędą się na każdym stadionie, po zatwierdzeniu ostatecznej listy miast-gospodarzy i dalszych pracach nad harmonogramem. Pierwsze trzy mecze turnieju mają odbyć się w Argentynie, Urugwaju i Paragwaju dla uczczenia stulecia pierwszych mistrzostw świata, rozegranych w 1930 roku w Urugwaju.

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