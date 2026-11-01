FIFA ostrzegła Kenijską Federację Piłkarską (FKF), że może podjąć przewidziane w statucie działania wobec osób lub podmiotów, które kierują spory piłkarskie do sądów powszechnych. Poinformował o tym Nation Kenya, powołując się na list światowego organu zarządzającego piłką nożną do pełniącego obowiązki sekretarza generalnego FKF Dennisa Gicheru.

List FIFA do federacji

List wysłano pocztą elektroniczną 5 października, a jego kopię otrzymała Afrykańska Konfederacja Piłkarska (CAF). FIFA oświadczyła, że odnotowała wzrost liczby spraw dotyczących zarządzania piłką nożną w Kenii, które są rozpatrywane przez zwykłe sądy.

Organizacja podkreśliła zasady autonomii piłki nożnej oraz zakaz odwoływania się do zwykłych sądów. W liście wskazano, że naruszenia tych zasad mogą zostać przekazane organom FIFA w celu określenia odpowiednich działań zgodnie ze statutem organizacji.

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Arbitraż zamiast sądów

FIFA zwróciła uwagę na artykuł 69 konstytucji FKF. Jego pierwszy punkt zakazuje kierowania spraw piłkarskich do zwykłych sądów, a kolejne punkty przewidują arbitrażowy tryb rozstrzygania sporów. Takie sprawy powinny być rozpatrywane przez niezależny trybunał arbitrażowy uznawany przez FKF lub CAF albo przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie.

W Kenii do rozpatrywania sporów sportowych uprawniony jest Trybunał ds. Sporów Sportowych. Jednocześnie strony niezadowolone z jego orzeczeń coraz częściej zaskarżają je w Wysokim Sądzie. W tym roku FKF występowała w co najmniej pięciu takich sprawach.

Wśród nich jest spór klubu Kariobangi Sharks dotyczący awansu i spadku drużyn w FKF Premier League. Klub zakwestionował zastosowanie regulaminu z 2025 roku, na podstawie którego miał zostać automatycznie zdegradowany do National Super League. Również w kwietniu sama federacja zwróciła się do Wysokiego Sądu po decyzji części jej Narodowego Komitetu Wykonawczego o zawieszeniu prezydenta FKF Husseina Mohammeda i członka komitetu Yusufa Abdalli.

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