Globalne badanie ponad 800 piłkarek, przeprowadzone przez związek zawodowy Fifpro, wykazało, że 59% respondentek wskazało przyczyny finansowe jako możliwy czynnik przedwczesnego zakończenia kariery. Kolejne 46% wskazało na stres psychologiczny, podczas gdy w poprzednim badaniu Fifpro z 2017 roku wskaźnik ten wynosił 13%, informuje BBC News.

Wszystkie uczestniczki badania grały w klubach najwyższej ligi w swoich krajach. Jednocześnie pisemną umowę miało tylko 78% badanych, a 82% poinformowało, że otrzymuje wypłaty od klubu. Jedynie 57% stwierdziło, że środki te wystarczają na pokrycie wydatków związanych z grą w piłkę nożną.

Kontrakty i wypłaty

Za profesjonalistki uważa się 62% respondentek, 27% określiło się jako piłkarki półprofesjonalne, a 12% jako amatorki. Według definicji FIFA zawodowa zawodniczka ma pisemny kontrakt i otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż koszty uprawiania piłki nożnej.

Średnie miesięczne wynagrodzenie piłkarek od 2017 roku wzrosło trzykrotnie — do 2601 dolarów, jednak mediana wynagrodzenia wynosi 1669 dolarów. Poziom wypłat znacznie różni się między regionami: od 6450 dolarów w Ameryce Północnej i 3982 dolarów w Europie Środkowej i Zachodniej do 878 dolarów w Europie Wschodniej i 480 dolarów w Afryce.

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W dziesięciu krajach Europy Wschodniej średnia pensja piłkarek pozostaje niższa od krajowej płacy minimalnej. Średnia długość kontraktów wzrosła z około jednego roku w 2017 roku do 19 miesięcy, jednak tylko dwie trzecie zawodniczek otrzymuje wypłaty przez wszystkie 12 miesięcy roku.

Wsparcie psychologiczne i macierzyństwo

Trudności ze zdrowiem psychicznym zgłosiło 57% uczestniczek badania, a połowa z nich nie otrzymała wsparcia od swoich klubów. W ciągu ostatnich dwóch sezonów 24% piłkarek zetknęło się z opóźnieniami wypłat, a 42% nie miało zabezpieczenia emerytalnego.

Jednocześnie Fifpro odnotowało poprawę warunków dotyczących macierzyństwa. O ile w 2017 roku niemal połowa ankietowanych uważała, że chęć założenia rodziny może zmusić je do odejścia z piłki nożnej, obecnie wskaźnik ten spadł do 19%. Fifpro wiąże tę zmianę między innymi z zasadami dotyczącymi macierzyństwa, które FIFA wprowadziła w 2021 roku i zaktualizowała dwa lata później.

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