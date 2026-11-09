Finlandia zaostrzy ograniczenia wizowe wobec rosyjskich sportowców

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii wprowadzi nowe ograniczenia dotyczące obywateli Federacji Rosyjskiej, aby uniemożliwić wjazd sportowcom z kraju-agresora. Oczekuje się, że nowe przepisy zostaną zatwierdzone 12 listopada. Mają one na celu zaprzestanie wydawania krótkoterminowych wiz pracowniczych rosyjskim sportowcom.

Jednocześnie obowiązujące dokumenty wjazdowe nie będą cofane ani unieważniane z mocą wsteczną, co pozwoli na start sportowcom, którzy już posiadają wizy, w szczególności graczom Narodowej Ligi Hokeja. Planowane działania są związane z organizacją w Finlandii szeregu międzynarodowych zawodów, w tym etapu Pucharu Świata w narciarstwie biegowym w Ruka, Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie figurowym w Tampere oraz Mistrzostw Europy kobiet w koszykówce.

Poinformowało o tym fińskie wydawnictwo Yle.

Były kanadyjski hokeista Wayne Gretzky poparł decyzję rządu Kanady o nieudzielaniu wiz rosyjskim hokeistom na udział w młodzieżowych mistrzostwach świata. Jego zdaniem władze kanadyjskie postąpiły słusznie, odmawiając reprezentacji Rosji dopuszczenia do turnieju.

Szwedzki Związek Hokeja oświadczył, że nie zagra z Rosją, jeśli drużyny spotkają się na młodzieżowych mistrzostwach świata w hokeju w Kanadzie. Turniej mężczyzn dla reprezentacji U20 rozpocznie się 26 grudnia w Edmonton i Red Deer.

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