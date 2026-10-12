W Cardiff w Wielkiej Brytanii Tyson Fury i Anthony Joshua stoczą walkę o tytuł WBA w wadze ciężkiej. Pojedynek brytyjskich bokserów zaplanowano na 11 grudnia na stadionie Principality Stadium. Informuje o tym Sky Sports News, powołując się na promotora Fury’ego, Franka Warrena.

Tytuł WBA będzie stawką walki

Według Warrena WBA usankcjonowała walkę o swój główny, czyli „supertytuł”, w wadze ciężkiej. Obaj bokserzy wcześniej posiadali już pasy mistrzowskie w tej kategorii, ale później stracili je na rzecz Ołeksandra Usyka.

Decyzja WBA była zaskoczeniem, ponieważ organizacja ma posiadacza „regularnego” tytułu — Murata Gassijewa. Oczekiwał on awansu do statusu pełnoprawnego mistrza po tym, jak Usyk zwakował pas WBA.

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Możliwy następny rywal

Warren oświadczył również, że chciałby zorganizować w przyszłym roku walkę zwycięzcy pojedynku Fury — Joshua ze zwycięzcą rewanżu Daniela Dubois i Fabio Wardleya. Ich pojedynek ma odbyć się w sobotę o tytuł WBO w wadze ciężkiej.

Mistrz WBO Dubois powiedział Sky Sports News, że jest gotowy wejść do ringu przeciwko zwycięzcy walki Fury — Joshua. Według Warrena jego firma promotorska Queensberry Promotions ma w swoim składzie trzech z czterech mistrzów wagi ciężkiej i planuje organizować w przyszłym roku walki unifikacyjne.

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