Polski Związek Piłki Siatkowej otrzymał od Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej zapewnienie, że męska i żeńska reprezentacja Polski nie zagrają z drużynami państwa-agresora, Rosji, w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów. Poinformował o tym prezes federacji Sebastian Świderski, jak podaje Interia Sport.

Zapewnienia dotyczące Ligi Narodów

W kolejnej edycji Ligi Narodów wystąpi 19, a nie 18 drużyn. Męska i żeńska reprezentacja Rosji wezmą udział w rozgrywkach po decyzji FIVB o ich przywróceniu. W fazie interkontynentalnej każda drużyna rozegra po 12 meczów.

Według Świderskiego polskie drużyny nie powinny spotkać się z rosyjskimi na tym etapie. Jednocześnie ostrzegł, że ustalenie musi jeszcze zostać uwzględnione w kalendarzu rozgrywek. Mecze Polska–Rosja są potencjalnie możliwe w play-offach, do których awansuje osiem najlepszych drużyn po pierwszej fazie. Pary ćwierćfinałowe będą ustalane na podstawie miejsc w tabeli.

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Mistrzostwa świata

Świderski opowiedział również o konsultacjach Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Ministerstwa Sportu i Turystyki Polski oraz FIVB dotyczących męskich mistrzostw świata w 2027 roku, których gospodarzem będzie Polska. Według niego strona polska poinformowała, że nie będzie mogła zagwarantować bezpieczeństwa rosyjskiej drużynie podczas turnieju. FIVB oświadczyła, że Rosja dobrowolnie zrezygnowała z udziału w tych mistrzostwach świata.

W kobiecych mistrzostwach świata, których gospodarzami będą USA i Kanada, wystąpi reprezentacja Rosji. Polska początkowo mogła trafić z Rosją do jednej grupy według rankingu FIVB, jednak federacja uwzględniła okoliczności geopolityczne i rywalkami Polek w grupie zostały Niemki. Zgodnie z drabinką turniejową Polska i Rosja mogą zagrać ze sobą tylko w meczu o medale, a Rosja i Ukraina — potencjalnie w półfinale.

Świderski oświadczył, że podczas spotkania wskazano na możliwe problemy, jeśli drużyny Polski, Ukrainy lub Finlandii miałyby grać przeciwko Rosji. Podkreślił, że nie chodzi o aspekty sportowe, lecz o bezpieczeństwo. Rosyjskie reprezentacje zostały zawieszone w międzynarodowych rozgrywkach po ataku państwa-agresora, Rosji, na Ukrainę w lutym 2022 roku.

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