Fleetwood Town wyeliminowało Arsenal w czwartej rundzie Pucharu Ligi. Mecz na stadionie Highbury zakończył się remisem 1:1, a zespół z League Two wygrał serię rzutów karnych 4:3 i awansował do ćwierćfinału. Poinformował o tym Sky Sports.

Gole w meczu

Gospodarze objęli prowadzenie w 21. minucie: Aaron Lupalo-Bi w walce pokonał 17-letniego obrońcę Marleya Salmona i strzelił obok Illana Mesliera. Arsenal wyrównał w 50. minucie, gdy Viktor Gyokeres zdobył bramkę z bliskiej odległości po akcji Sedaka O’Neilla, dla którego był to pierwszy występ w podstawowym składzie londyńskiego klubu.

Mikel Arteta wystawił w podstawowym składzie Gyokeresa i Kaia Havertza, a Martin Odegaard pojawił się na boisku w drugiej połowie. Na początku spotkania gra została przerwana na siedem minut z powodu niezidentyfikowanego drona nad stadionem.

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Czerwona kartka i seria rzutów karnych

Pod koniec regulaminowego czasu gry Arsenal został osłabiony: Max Dowman otrzymał czerwoną kartkę za możliwe kopnięcie Harrisona Neala. W doliczonym czasie gry bramkarz Fleetwood Jay Lynch dwukrotnie obronił strzały Bena White’a i Odegaarda.

W serii rzutów karnych Lynch obronił strzał Bruno Guimaraesa, a Conor Goghi wykorzystał decydujący rzut karny przeciwko Meslierowi. Fleetwood, które jeszcze w 2012 roku grało w rozgrywkach non-league, pokonało aktualnego mistrza Premier League.

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