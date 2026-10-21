Manchester City pokonał grecki AEK 5:1 w meczu Ligi Mistrzów na stadionie Etihad. Phil Foden strzelił trzy gole, a zespół odniósł drugie zwycięstwo w obecnej edycji turnieju, informuje Sky Sports.

Przewaga gospodarzy w pierwszej połowie

Wynik w 12. minucie otworzył Elliot Anderson. Foden trafił do siatki w 34. minucie po podaniu Rico Lewisa. W pierwszej połowie piłkarze City oddali 10 strzałów na bramkę Alberto Brignoliego. Allan trafił w poprzeczkę, a Rayan Cherki był bliski zdobycia gola.

Erling Haaland nie zagrał w tym meczu. Pod jego nieobecność na boisku występował 17-letni Floyd Samba.

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Trzy gole Fodena

Na początku drugiej połowy Stavros Pilios zmniejszył stratę AEK, zdobywając bramkę w 52. minucie. Jednak pięć minut później Cherki strzelił trzeciego gola dla Manchesteru City, przywracając gospodarzom przewagę dwóch bramek.

Foden zdobył jeszcze dwie bramki — w 65. i 76. minucie — kompletując hat-tricka. Jego dwa pierwsze gole padły po asystach Lewisa. Wcześniej piłkarz nie zdobywał bramek przez 10 miesięcy, ale po golu w weekendowym meczu z Ipswich trafił cztery razy w dwóch kolejnych spotkaniach. Poprzedni hat-trick Fodena miał miejsce w kwietniu 2024 roku.

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