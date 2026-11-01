W Falkirk w Szkocji Falkirk pokonał Celtic 2:0 w meczu szkockiej Premiership. Było to pierwsze zwycięstwo gospodarzy nad Celtikiem od 2007 roku, informuje Sky Sports.

Dwa gole przed przerwą

Wynik w trzeciej minucie otworzył Ethan Ross. Ryan Strain dośrodkował w pole karne, a obrońca Celticu Cameron Carter-Vickers nieudanie wybił piłkę prosto pod nogi Rossa, który skierował ją do bramki.

W 38. minucie Scott Tanser podwyższył prowadzenie Falkirk. Minął Cartera-Vickersa i uderzył w dolny róg bramki. Kolejny gol gospodarzy po przerwie nie został uznany: VAR potwierdził zagranie ręką Jacoba Merrella, zanim piłka przekroczyła linię bramkową.

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Interwencje Baina i sytuacja w tabeli

Celtic miał okazje, by zmniejszyć stratę: Camilo Duran trafił w słupek, a także kilkukrotnie nie zdołał pokonać bramkarza Scotta Baina. Bramkarz Falkirk, który wcześniej występował w Celticu, obronił strzały Durana, Hassema Hassana, Jamesa Forresta, Benjamina Nygrena i innych zawodników gości.

Pod koniec meczu Celtic zwiększył presję, ale nie zdołał zdobyć gola. Po tym zwycięstwie Falkirk awansował na czwarte miejsce w Premiership i przedłużył serię zwycięstw do czterech meczów. Celtic pozostał liderem z przewagą czterech punktów nad Rangers, ale rozegrał o jeden mecz więcej.

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