Na mecz piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA do Londynu przybyli Rinat Achmetow, Dmytro Gordon, Olesia Batsman, Oleksandr Usyk wraz z rodziną oraz trzeci prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko.

25 listopada doniecki „Szachtar” zmierzy się z tureckim „Fenerbahçe” na stadionie „Stamford Bridge” w Londynie. Przed meczem ukraińską drużynę przyszli wspierać znani Ukraińcy.

Wśród obecnych byli prezes klubu Rinat Achmetow, dziennikarz i założyciel serwisu „GORDON” Dmytro Gordon oraz jego żona Olesia Batsman, która kieruje redakcją serwisu.

Gordon opublikował na Instagramie wspólne zdjęcia z przedmeczowego spotkania. „Naprzód, „Szachtar”! Naprzód, Ukrainie!” — napisał.

Na zdjęciach widoczni są również ukraiński bokser Oleksandr Usyk z żoną Kateryną i córką, a także trzeci prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko.

Źródło: Dmytro Gordon

Wcześniej Arda Turan nazwał mecz z Fenerbahçe najgorszym dla Szachtara w Lidze Mistrzów.

Turecki „Fenerbahçe” pokonał doniecki „Szachtar” wynikiem 1:0 w meczu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mecz odbył się w Londynie, w Wielkiej Brytanii, na stadionie „Stamford Bridge”, a jedyną bramkę w drugiej połowie strzelił Vedat Muriki.

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