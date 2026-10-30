Organizatorzy piłkarskiej nagrody Złotej Piłki, France Football, badają serię podejrzanych zakładów, które dokładnie przewidziały kolejność pierwszej piątki męskiej nagrody i przyniosły niemal 200 tys. dolarów zysku. Organizatorzy zwrócili się także do policji, informuje The Guardian.

Zakłady na dokładną kolejność

Według francuskiego medium Upside 12 kont na kryptowalutowym rynku prognoz Polymarket postawiło przed ceremonią zakłady o wartości ponad 264 tys. dolarów. Przewidziały one zwycięstwo Harry’ego Kane’a, drugie miejsce Kyliana Mbappé, trzecie Lamina Yamala, czwarte Rodriego i piąte Lionela Messiego.

Piłkarze zajęli dokładnie taką kolejność w wynikach nagrody, której ceremonia odbyła się w londyńskim Palladium. Trafność prognoz wywołała pytania o możliwy wyciek poufnych wyników przed oficjalnym ogłoszeniem, jednak źródło nie informuje o stwierdzonym fakcie wycieku.

Dane o kontach

Współzałożyciel Upside Raphaël Potar powiedział, że wszystkie 12 kont utworzono między 1 a 20 października. Ich aktywność była podobna: siedem kont nie uczestniczyło w innych rynkach zakładów, a sześć postawiło pierwsze zakłady 15 minut po utworzeniu.

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Upside podało również, że prześledziło jedną transakcję do francuskiej platformy. Według medium, po przekazaniu danych o transakcjach blockchain i adresach portfeli kryptowalutowych platforma potwierdziła, że ustaliła tożsamość osoby związanej z finansowaniem jednego z kont. Jej nazwiska publicznie nie ujawniono.

Sprawdzenie przez France Football

Upside przekazało wyniki swojego badania France Football, należącemu do Groupe Amaury i organizującemu wręczenie nagrody od 1956 roku. Jak zauważa The Guardian, w piątek potwierdzono wszczęcie dochodzenia, a francuska policja również ma zostać poinformowana o okolicznościach sprawy.

Przed ceremonią France Football oświadczyło, że nazwisko zwycięzcy z wyprzedzeniem znało tylko ograniczone grono osób. Były redaktor France Football Pascal Ferré podkreślał w ubiegłym tygodniu, że aby zachować tajemnicę, informację powinno posiadać jak najmniej osób.

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