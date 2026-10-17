Fulham pokonał Hull City 1:0 na stadionie Craven Cottage w meczu Premier League. Dla Álvaro Arbeloi było to pierwsze zwycięstwo w Premier League w jego karierze trenerskiej. Sukces pozwolił drużynie opuścić strefę spadkową.

Gol Iwobiego i przewaga gospodarzy

Jedyną bramkę w spotkaniu zdobył Alex Iwobi w 34. minucie. Sfinalizował akcję Fulhamu, a bramkarz Hull City Konstantinos Tzolakis nie poradził sobie z uderzeniem — piłka przeszła między jego rękami.

Według Sky Sports News, gospodarze oddali 10 strzałów w pierwszej połowie i nadal stwarzali groźne sytuacje. Tzolakis w szczególności uratował swój zespół po sytuacji sam na sam Josha Kinga, a także obronił strzał Iwobiego.

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Poprzeczka i późne wykluczenie

W drugiej połowie Iwobi strzelił tuż obok słupka. W 74. minucie jego dośrodkowanie znalazło Gonzalo Garcíę, który głową trafił w poprzeczkę. Hull City nie zdołało wyrównać, choć w 82. minucie zawodnicy gości domagali się rzutu karnego po upadku Joe Gelhardta w polu karnym, ale sędzia nie podyktował jedenastki.

W doliczonym czasie gry Fulham grał w osłabieniu: Ryan Sessegnon otrzymał czerwoną kartkę za spóźniony faul na Romainie Faivrze, trafiając rywala w okolicę pięty i ścięgna Achillesa. Mimo wykluczenia gospodarze utrzymali minimalne prowadzenie.

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