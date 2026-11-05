W Niemczech piłkarz Harry Kane podpisał nowy kontrakt z Bayernem Monachium, obowiązujący do lata 2029 roku. Umowa przedłuża współpracę angielskiego napastnika z klubem, do którego przeszedł z Tottenhamu w 2023 roku.

O przedłużeniu kontraktu informuje Sky Sports News. Według stacji 33-letni kapitan reprezentacji Anglii strzelił dla Bayernu 156 goli w 161 meczach.

Trofea z monachijskim klubem

W czasie gry w Bayernie Kane zdobył dwa tytuły mistrza Bundesligi. Pierwszy z tych tytułów, wywalczony w 2025 roku, był pierwszym dużym trofeum w karierze napastnika. W ubiegłym sezonie zdobył także z monachijskim klubem Puchar Niemiec, a w ciągu ostatnich dwóch lat Superpuchar Niemiec.

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Kane dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech lat otrzymał Europejskiego Złotego Buta jako najlepszy strzelec kontynentu. W każdym z trzech sezonów w barwach Bayernu zostawał również królem strzelców Bundesligi.

Nagrody i występy w reprezentacji Anglii

W ubiegłym sezonie Kane strzelił 73 gole dla klubu i reprezentacji, w tym sześć dla Anglii na mistrzostwach świata 2026. Pomogło mu to zdobyć Złotą Piłkę 2026. Został pierwszym Anglikiem od 25 lat, który wygrał męską nagrodę.

Wcześniej w tym miesiącu napastnik zrównał się z Peterem Shiltonem pod względem liczby występów w reprezentacji Anglii, rozgrywając 125. mecz. Podczas pobytu w Bayernie Kane doprowadził również reprezentację Anglii do finału Euro 2024.

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