W Monachium w Niemczech napastnik Bayernu Harry Kane zdobył bramkę w meczu Ligi Mistrzów z Arsenalem i przedłużył swoją serię strzelecką w tych rozgrywkach do dziesięciu spotkań. Pozwoliło to Anglikowi wyprzedzić dwie serie Roberta Lewandowskiego, a także serię Ruuda van Nistelrooya, informuje Interia Sport.

Gol i asysta w meczu z Arsenalem

Kane wykorzystał rzut karny w 60. minucie i wyprowadził monachijski klub na prowadzenie 2:1. Później Declan Rice wyrównał, dlatego gol napastnika nie dał Bayernowi zwycięstwa. Kane zanotował także asystę przy golu Alphonso Daviesa, który wyrównał na 1:1.

W tym spotkaniu napastnik oddał cztery strzały, miał 40 kontaktów z piłką i wykonał 19 celnych podań ze skutecznością 73%. Na jego koncie znalazły się także po jednym dryblingu, przechwycie i odbiorze.

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Krok od rekordu Ronaldo

Seria strzelecka Kane’a w Lidze Mistrzów rozpoczęła się 21 stycznia w meczu z Unionem Saint-Gilloise. Przed spotkaniem z Arsenalem strzelał gole Vikingowi, Bodø/Glimt, Paris Saint-Germain, Realowi Madryt, Atalancie i PSV. W meczach z PSG i Realem Madryt trafiał w obu spotkaniach.

Kane przebił dwie serie Lewandowskiego, które trwały od września 2019 roku do sierpnia 2020 roku oraz od października 2020 roku do października 2021 roku. Rekord należy do Cristiano Ronaldo, który strzelał gole w 11 kolejnych meczach Ligi Mistrzów. Za dwa tygodnie Bayern ma zagrać w Madrycie z Atlético.

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