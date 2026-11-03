Atalanta w Bergamo we Włoszech poniosła domową porażkę 0:3 z Parmą w meczu Serie A. Nicola Zalewski wyszedł w podstawowym składzie gospodarzy, spędził na boisku 76 minut i został zmieniony przez Lazara Samardzicia.

Trzy gole Parmy

Jak podaje Interia Sport, dla Parmy trafili Giovanni Fabbian i Simone Lontani. Kolejnego gola Atalanta straciła po samobójczym trafieniu Davide Zappacosty.

Dla drużyny z Bergamo był to piąty kolejny mecz bez zwycięstwa. Po spotkaniu Atalanta miała 11 punktów i zajmowała 13. miejsce w tabeli Serie A.

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Oceny gry Zalewskiego

Włoski Eurosport ocenił występ 24-letniego reprezentanta Polski na 6, zwracając uwagę na jego aktywność między liniami i chęć wychodzenia na podania. Leggo.it przyznał Zalewskiemu notę 5, a Tuttomercatoweb.com i Virgilio.it — po 5,5. Tuttomercatoweb.com zwrócił uwagę na stałe fragmenty gry wykonywane przez piłkarza i niskie dośrodkowania, podczas gdy Virgilio.it odnotował jego pracę na prawej flance oraz groźny strzał pod koniec pierwszej połowy.

W poprzednim meczu z Fiorentiną, zakończonym remisem 2:2, Zalewski zdobył gola i zaliczył asystę. Była to jego pierwsza bramka w obecnym sezonie Serie A.

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