Piłkarka Ewa Pajor po raz pierwszy nominowana do jedenastki roku FIFPro — Interia Sport
Polska piłkarka Ewa Pajor po raz pierwszy otrzymała nominację do kobiecej jedenastki roku FIFPro World 11. Do prestiżowej jedenastki mogą trafić zawodniczki wybrane w głosowaniu profesjonalnych piłkarek.
Głosowanie na jedenastkę roku
Jak podaje Interia Sport, kobiece jedenastki roku FIFPro są wybierane od 2015 roku. W obecnym głosowaniu uczestniczy 6,5 tys. piłkarek, a wyniki mają zostać ogłoszone 9 listopada.
Dla 29-letniej Pajor jest to pierwsza nominacja do FIFPro World 11. Napastniczka ma udany rok w barwach Barcelony: wraz z zespołem zdobyła krajowy treble i po raz pierwszy w karierze wygrała Ligę Mistrzyń.
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Występ w Lidze Mistrzyń
Kapitan reprezentacji Polski została uznana za najlepszą zawodniczkę finału Ligi Mistrzyń, w którym Barcelona pokonała Olympique Lyon 4:0. Pajor zdobyła dwie bramki i zaliczyła asystę.
W całym turnieju piłkarka strzeliła 11 goli i została najlepszą strzelczynią rozgrywek. Wcześniej do jedenastki roku FIFPro trafił tylko Robert Lewandowski — w 2020 i 2021 roku. W obecnym cyklu nie otrzymał nominacji.