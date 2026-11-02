Piłkarka Ewa Pajor, która zajęła drugie miejsce w głosowaniu na Złotą Piłkę, oświadczyła, że uważa poprzedni sezon w Barcelonie za swoją własną Złotą Piłkę. Nagrodę, według Interia Sport, zdobyła Alexia Putellas.

Ocena sezonu z Barceloną

Pajor powiedziała, że odczuwa wielką radość i dumę z udziału w głosowaniu oraz wyników poprzedniego sezonu. Jej zdaniem Barcelona zdobyła wszystkie możliwe trofea, a sam sezon był dla niej równoznaczny ze Złotą Piłką.

Polska piłkarka została również najlepszą strzelczynią kobiecej Ligi Mistrzyń. Jak pisze publikacja, drużyna z Katalonii skompletowała w poprzednim sezonie poczwórną koronę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Słowa o Alexii Putellas

Pajor z szacunkiem wypowiedziała się o zdobywczyni nagrody. Zauważyła, że przez dwa lata dzieliła szatnię z Alexią Putellas w Barcelonie, i nazwała to doświadczenie ważnym dla siebie. Pajor powiedziała również, że Putellas zmienia ten sport.

Ponadto piłkarka wspomniała o reprezentacji Polski. Na początku grudnia zespół rozegra dwumecz z Irlandią w barażach o awans na mistrzostwa świata. Pajor wyraziła nadzieję, że te mecze staną się kolejnym krokiem w rozwoju kobiecej piłki nożnej w Polsce, podobnie jak wcześniej na jej postrzeganie wpłynął awans reprezentacji na mistrzostwa Europy.

Czytaj nas na