Hiszpańska piłkarka Alexia Putellas, występująca w London City Lionesses, po raz trzeci zdobyła kobiecą Złotą Piłkę. Nagrodę 32-letniej pomocniczce wręczono podczas ceremonii w Londynie w Wielkiej Brytanii. To zwycięstwo pozwoliło jej wyrównać rekord pod względem liczby takich wyróżnień, informuje Sky Sports.

Sukcesy z Barceloną

W minionym sezonie Putellas była kapitanem Barcelony, która skompletowała poczwórną koronę, w tym wygrała Ligę Mistrzyń.

Dla klubu i reprezentacji Hiszpanii zdobyła 26 bramek oraz zaliczyła 15 asyst.

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W maju piłkarka zakończyła 14-letni okres kariery w Barcelonie. W kwietniu rozegrała swój 500. mecz w katalońskim klubie w spotkaniu przeciwko Realowi Madryt.

Przejście do Anglii

W lipcu Putellas przeszła do London City Lionesses — Sky Sports nazywa ten transfer jednym z największych w historii angielskiej Women's Super League. W siedmiu meczach WSL dla nowego zespołu zdobyła trzy bramki i zaliczyła jedną asystę.

London City zajmuje trzecie miejsce w tabeli ligowej i ma serię pięciu zwycięstw. Od początku kwietnia więcej goli w lidze zdobyły tylko Manchester City i Chelsea.

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