Napastniczka Arsenalu Alessia Russo została uznana Piłkarką Roku kobiecej reprezentacji Anglii. Nagrodę przyznano na podstawie głosowania kibiców, informuje BBC Sport.

Druga nagroda Russo

27-letnia piłkarka zdobyła już to wyróżnienie dwa sezony temu. W sezonie 2025/26 Russo wystąpiła we wszystkich 10 meczach reprezentacji Anglii i strzeliła pięć goli.

Łącznie Russo zdobyła dla reprezentacji Anglii 31 bramek w 68 meczach. W głosowaniu wyprzedziła dwie zawodniczki Chelsea — Lucy Bronze i Hannah Hampton.

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Russo podziękowała kibicom za wsparcie i podkreśliła, że sukces drużyny jest wspólnym wynikiem.

Rewanż z Grecją

W ubiegłym tygodniu Russo strzeliła trzecią bramkę w pierwszym meczu półfinału baraży kwalifikacji do mistrzostw świata 2027 przeciwko Grecji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Anglii 3:1.

Rewanż Anglia — Grecja odbędzie się we wtorek na stadionie King Power w Leicester.

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