Galatasaray zwrócił się do UEFA w związku z zamieszkami we Francji przed meczem z Lille

Turecki „Galatasaray” zwrócił się do UEFA z prośbą o wzmocnienie środków bezpieczeństwa dla piłkarzy, sztabu trenerskiego i kibiców przed meczem z francuskim „Lille” w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów. Powodem były masowe protesty i zamieszki we Francji, które wywołały obawy o bezpieczeństwo uczestników spotkania.

Francuski minister spraw wewnętrznych Laurent Nunié potwierdził, że zaplanowane na ten tydzień mecze europejskich pucharów w kraju odbędą się zgodnie z harmonogramem. W związku z tym, pomimo napiętej sytuacji, nie planuje się na razie przełożenia meczu „Lilla” z „Galatasarayem”. Jednocześnie turecki klub początkowo dążył do przełożenia spotkania.

Na konferencji prasowej przed meczem główny trener francuskiej drużyny Davide Ancelotti również wypowiedział się na temat skutków zamieszek, które miały miejsce 17 października.

„To łamie serce. Nieczęsto bywam na ulicy, ponieważ mieszkam w Starej Lille. Widziałem jednak wiele sklepów, do których wcześniej chodziłem, a teraz nic z nich nie pozostało. To naprawdę bardzo smutne” – stwierdził włoski trener.

Mecz „Lille” – „Galatasaray” zaplanowano na 21 października i ma się on odbyć na stadionie „Pierre-Mauroy”. Spodziewany jest przyjazd znacznej liczby tureckich kibiców, dlatego kierownictwo gości chce uzyskać gwarancje bezpieczeństwa dla drużyny, sztabu trenerskiego i kibiców.

Szczególne zaniepokojenie wywołały wydarzenia w Lille, gdzie podczas zamieszek uszkodzono i splądrowano szereg sklepów.

Według informacji portugalskich mediów strona turecka zwróciła się do UEFA z prośbą o zapewnienie dodatkowych środków bezpieczeństwa, zwłaszcza podczas przemieszczania się kibiców po mieście.

Już 13 października prefektura departamentu Nord wprowadziła prewencyjne ograniczenia. W szczególności osobom okazującym poparcie dla „Galatasaray” zabroniono przebywania na stadionie i na przyległym terenie poza specjalnie wyznaczoną strefą dla gości.

Pomimo podjętych środków mecz „Lille” przeciwko „Galatasarayowi” nadal uznaje się za spotkanie o wysokim poziomie ryzyka z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dlatego organizatorzy i służby porządkowe muszą zwrócić szczególną uwagę na ochronę stadionu, porządek publiczny oraz bezpieczeństwo kibiców podczas meczu.

Informuje o tym serwis Foot Mercato.

We Francji wojsko zostanie zaangażowane wraz z policją do utrzymania porządku publicznego podczas protestów zaplanowanych na sobotę. Premier Sébastien Lecornu oświadczył, że rozmieszczenie sił będzie miało charakter zakrojony na szeroką skalę w związku z zamieszkami i grabieżami, które 17 października ogarnęły Paryż, Marsylię, Lyon i inne miasta.

Premier Francji Sébastien Lecornu spotka się rano 21 października z przedstawicielami pięciu związków zawodowych. Spotkanie zaplanowano na środę, a jego tematem będzie bezpieczeństwo podczas protestów oraz zagwarantowanie swobody demonstracji.

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