Kierowca Ferrari Lewis Hamilton powiedział, że zespół odbył dużą dyskusję po nieudanej decyzji strategicznej podczas Grand Prix Bahrajnu, które odbyło się na torze Sepang w Malezji. Jak podaje Sky Sports, Ferrari założyło Hamiltonowi i jego zespołowemu partnerowi Charlesowi Leclercowi opony typu slick na suchą nawierzchnię, choć wyścig rozpoczynał się na mokrym torze.

Zespół liczył na to, że tor szybko wyschnie, jednak ta kalkulacja się nie sprawdziła. Czternastu z 22 kierowców, którzy wystartowali na oponach przejściowych, zyskało znaczącą przewagę. Hamilton startował z drugiego miejsca, na początkowych etapach spadł niemal na koniec stawki, lecz później odrobił straty i finiszował trzeci.

Wspólna decyzja

Hamilton przyznał, że wybór opon nie był wystarczająco udany, i powiedział, że Ferrari będzie pracować nad bardziej konsekwentnym podejmowaniem takich decyzji w przyszłości. Jednocześnie podkreślił, że odpowiedzialność za błąd nie spoczywa wyłącznie na strategach zespołu.

Według Brytyjczyka decyzję podjęto wspólnie z udziałem szefa Ferrari Freda Vasseura, szefa inżynierii wyścigowej Matteo Togninellego, samego Hamiltona oraz jego inżyniera. Kierowca zaznaczył, że przed startem uważał wybór opon przejściowych za właściwy ze względu na mokry tor, jednak po dyskusji zespołowej zgodził się z inną oceną sytuacji.

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Hamilton zwrócił również uwagę, że McLaren dokonał takiego samego wyboru opon na starcie. Lando Norris i Oscar Piastri także stracili pozycje, a sam Hamilton uważa, że Ferrari spotyka się z większą krytyką za podobne decyzje niż inne zespoły.

Oczekiwania wobec Singapuru

Przed Grand Prix Singapuru Hamilton wyraził nadzieję, że konfiguracja ulicznego toru Marina Bay będzie lepiej odpowiadała bolidowi Ferrari. Jak powiedział, samochód zespołu jest zwykle mocniejszy na torach ulicznych bez szczególnie długich prostych, jednak dla sukcesu ważne jest szybkie znalezienie stabilnych ustawień, między innymi ze względu na nierówności nawierzchni.

Charles Leclerc również wskazał Singapur jako jeden z torów, których konfiguracja może odpowiadać Ferrari. Jednocześnie ostrzegł, że tor korzystny na papierze nie gwarantuje wyniku, wspominając wcześniejsze rundy w Monako, Budapeszcie i Silverstone.

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